Врачи в США связали инсульты у молодых пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/58f832b2-8562-11ea-8f3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники нью-йоркской сети больниц Mount Sinai Health System связали действие коронавируса с внезапными инсультами у пациентов в возрасте 30–40 лет. Они заключили, что вирус SARS-CoV-2 усиливает свёртываемость крови и приводит к образованию тромбов.

Нью-йоркские врачи зафиксировали семикратный рост числа инсультов за последние две недели. Многие пациенты были заражены коронавирусом и заболевание, как отметили медики, переносили в лёгкой форме или без проявления симптомов.

Вирус, по-видимому, вызывает усиление свёртываемости крови в крупных артериях, что приводит к тяжёлому инсульту. <...> Большинство пациентов не имели серьёзных заболеваний и находились на лечении дома, — передаёт РИА Новости со ссылкой на нейрохирурга Томаса Оксли.

Медик добавил, что большинство пациентов не имели хронических заболеваний или предрасположенности с инсультам.

Как писал NEWS.ru, коронавирус поразил более 2,6 миллиона человек, треть из которых — жители Соединённых Штатов. Погибли около 184 тысяч заразившихся.