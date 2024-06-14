Возвращение Конора Макгрегора в октагон откладывается Бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера перенесли из-за травмы ирландца

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конор Макгрегор

Бой между бойцом ММА ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером в рамках турнира UFC 303 не состоится, объявил на своей странице в X глава промоушена Дэйна Уайт. Поединок должен был состояться в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

Бой перенесен на другую дату из-за травмы ирландца. Поэтому главным событием предстоящего турнира станет поединок между действующим чемпионом в полутяжелом весе бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой.

Ране вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявлял, что ни один человек не может предугадать кондиции Конора Макгрегора в поединке с Чендлером. Он также сделал прогноз на бой: либо Макгрегор победит в первом раунде, либо поединок затянется и победу одержит Чендлер.

В свою очередь российский боец смешанных единоборств, обладатель титула чемпиона Bellator Александр Шлеменко считает, что ирландский боец проиграет бой с Майклом Чендлером. Спортсмен допустил, что поединок может окончиться досрочно нокаутом.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В активе 35-летнего ирландца 22 победы (19 — нокаутом) и шесть поражений. Он не выступал с июля 2021 года, когда получил перелом ноги в бою с Дастином Порье. Чендлер — бывший чемпион Bellator. 37-летний американец одержал 23 победы и восемь боев проиграл.