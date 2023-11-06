Военный эксперт заявил о «тектонической мине», угрожающей США Клинцевич назвал Йеллоустоун и разлом Сан-Андреас уязвимостями США

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Йеллоусто́нская кальде́ра — вулканическая кальдера в Йеллоустонском национальном парке на северо-западе США

Соединенные Штаты Америки существуют в нестабильных тектонических условиях, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, уязвимыми местами остаются Йеллоустоун и разлом Сан-Андреас.

Если начнется извержение вулкана Йеллоустоун, при нанесении удара по нему это приведет к уничтожению половины Америки сразу же. Можно ударить по разлому Сан-Андреас, где всегда наблюдаются большие толчки, — говорит он.

Эксперт отмечает, что опасность мощнейших землетрясений в случае таких ударов прогнозируют и сами американские ученые. Однако, отмечает он, землетрясение не так страшно, как извержение и закрытие неба пеплом.

Буквально один удар оружием по такому месту приведет к огромным потерям. США сами как огромная тектоническая мина, — подытожил он.

Об уязвимости Йеллоустоуна ранее говорил и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, Россия не будет церемониться и, в случае ядерной угрозы в свой адрес со стороны США, нанесет удар сразу по Североамериканскому континенту. После этого местность покроется метровым слоем вулканического пепла, пояснил он.