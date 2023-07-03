Внук Роберта Де Ниро скончался в возрасте 19 лет

Фото: Rocco Spaziani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Де Ниро

Внук американского актера Роберта Де Ниро Леандро Родригес умер в возрасте 19 лет, передает Daily Mail. Он был сыном приемной дочери Де Ниро 51-летней Дрены и художника Карлоса Родригеса.

Дрена Де Ниро не раскрыла причину смерти сына. В соцсетях она поделилась фотографией Леандро и оставила запись: «Я бы хотела, чтобы только эта любовь могла спасти тебя».

9 мая Де Ниро рассказал в интервью ET Canada, что стал отцом в седьмой раз. Он поправил журналиста, который сказал, что у артиста шесть детей.

Де Ниро был дважды женат. От первой жены, Дайэнн Эбботт, у него двое детей — 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. От второй супруги, Грейс Хайтауэр, — 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен. Де Ниро также стал отцом сыновей-близнецов от бывшей девушки Туки Смит — Джулиана и Аарона Кендрика. Молодым людям сейчас по 27 лет.

31 мая сообщалось, что 83-летний актер Аль Пачино и его 29-летняя молодая возлюбленная Нур Альфаллах ждут ребенка. Это будет четвертый ребенок Аль Пачино.

У актера уже есть три ребенка от двух разных женщин — 33-летняя дочь от Джен Таррант и 22-летние двойняшки Антон и Оливия от Беверли Д’Анджело.