https://static.news.ru/photo/b6ae22fa-63b0-11ea-97df-fa163e074e61_660.jpg Стивен Мнучин Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Американские власти изучают варианты компенсации работникам времени, проведённого на карантине из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Федеральное правительство должно обеспечить, чтобы им заплатили за эти две недели, — цитирует министра РИА Новости.

Он пояснил, что рассматриваются два варианта. В первом случае компенсационные выплаты могут быть перечислены работникам напрямую путём рассылки дебетовых карт или перевода средств на их счета. Во втором, выплаты работникам произведут их компании, а власти потом возместят тем расходы.

Мнучин также отметил, что обсуждается возможность снижения налога на зарплату, который удерживается с работников автоматически.

Как ранее писал NEWS.ru, на данный момент в США число заражённых коронавирусом превышает тысячу человек. По различным данным, жертвами заболевания стали от 28 до 31 человека.