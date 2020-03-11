Американские власти изучают варианты компенсации работникам времени, проведённого на карантине из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
Федеральное правительство должно обеспечить, чтобы им заплатили за эти две недели, — цитирует министра РИА Новости.
Он пояснил, что рассматриваются два варианта. В первом случае компенсационные выплаты могут быть перечислены работникам напрямую путём рассылки дебетовых карт или перевода средств на их счета. Во втором, выплаты работникам произведут их компании, а власти потом возместят тем расходы.
Мнучин также отметил, что обсуждается возможность снижения налога на зарплату, который удерживается с работников автоматически.
Как ранее писал NEWS.ru, на данный момент в США число заражённых коронавирусом превышает тысячу человек. По различным данным, жертвами заболевания стали от 28 до 31 человека.