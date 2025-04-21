Власти США снова опубликовали секретную информацию не в том чате NYT: глава Пентагона отправил секретные данные об ударах по Йемену в чат с женой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава Пентагона Пит Хегсет оказался в центре внимания после того, как отправил конфиденциальную информацию об ударах по Йемену в групповой чат с женой и братом, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Переписка в мессенджере Signal была создана самим чиновником и включала его двух родственников и сотрудников из личного и профессионального круга.

Для доступа к чату министр использовал свой личный телефон, а не служебный. Изначально обсуждение было посвящено административным вопросам. По словам источников, в переписке не велось обсуждение военных операций, хотя в ней участвовали и другие члены кабинета.

Представители власти США подчеркнули, что не было передано сведений, угрожающих национальной безопасности. По этой причине они отказались комментировать, насколько подробной была переданная информация.

В конце марта The Atlantic опубликовал новые скриншоты из закрытого чата в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники США обсуждали авиаудары по йеменским хуситам. До этого главного редактора издания случайно добавил в чат советник президента США по национальной безопасности, что позволило журналистам получить доступ к секретной информации.