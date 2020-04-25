Власти США поддержали авиакомпании на $12,4 млрд на фоне коронавируса

https://static.news.ru/photo/40369518-8709-11ea-996d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Министерство финансов Соединённых Штатов направило $12,4 млрд 93 американским авиаперевозчикам, столкнувшимся с финансовыми потерями в связи с пандемией коронавируса.

Минфин выделил $12,4 млрд в виде первоначальных выплат 93 авиаперевозчикам. И продолжит производить дополнительные выплаты на регулярной основе, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Средства должны быть потрачены на выплату заработной платы сотрудникам.

Ранее NEWS.ru писал, что американские власти выделяют для поддержки экономики $2 трлн. Соответствующий закон подписал президент Дональд Трамп. Это самая крупная мера поддержки экономики в истории США. Законопроект прошёл прения политиков: либералы утверждали, что это просто помощь корпорациям, которая не гарантирует никаких бонусов работникам. Демократы в свою очередь призывали увеличить финансирование пенсий и медпомощи населению.

Закон предусматривает выплаты в размере $1200 американцам, чей доход не превышает $75 тысяч в год. На поддержку малого бизнеса выделено $367 млрд, для финансирования различных мер экономики, поддержки городов и штатов предусмотрено $500 млрд.