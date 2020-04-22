Власти США пересматривают все аспекты взаимодействия с ВОЗ

https://static.news.ru/photo/d25cfb36-84bf-11ea-bbab-fa163e074e61_660.jpg Джон Барса Фото: U.S. Department of State/flickr.com

Директор Агентства Соединённых Штатов по международному развитию Джон Барса рассказал о взаимоотношениях властей страны со всемирной организацией здравоохранения. По его словам, в настоящий момент проходит пересмотр всех аспектов сотрудничества.

Журналисты спросили его, будет ли заморожена научная работа с ВОЗ. Он ответил, что в настоящий момент нельзя говорить о решениях, которые будут приняты, передаёт ТАСС.

Некоторые вопросы, которые вы задаете, мы сами будем задавать себе в период приостановки, — подчеркнул он.

Директор отдела ресурсов иностранного содействия Госдепартамента Джеймс Ричардсон добавил, что Вашингтон не требует от организации возврата уже сделанные платежи, однако США делает перерыв для новых переводов денег.

Как сообщал NEWS.ru, США приостановили выплаты в бюджет ВОЗ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что организация не справилась со своими обязанностями и должна понести ответственность.