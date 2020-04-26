Власти США назвали новые симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/0856b748-87f1-11ea-b705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Pres

Центр по контролю и профилактике заболеваний Соединённых Штатов изменил список симптомов заболевания. Список дополнили шестью пунктами.

В перечень добавили озноб, дрожь с ознобом, боль в горле, боль в мышцах, потеря обоняния или вкуса. Соответствующий документ размещён на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что оперативный штаб Московской области составил список городов региона, в которых зарегистрировано больше всего инфицированных. Его возглавляют Одинцово с 597 случаями заражения и Люберцы — 523. В топ-7 вошли ещё пять населённых пунктов, в которых отмечено более 300 случаев заболевания COVID-19: Красногорск (431), Мытищи (386), Королёв и Химки (по 329), Подольск (304).

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.