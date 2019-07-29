https://static.news.ru/photo/89b94c96-b223-11e9-9f2c-fa163e074e61_660.jpg Snoop Dogg Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор американского штата Нью-Йорк (в нём располагается одноимённый город) Эндрю Куомо подписал законопроект, разрешающий хранение марихуаны дома. Документ вступает в силу через 30 дней.

Теперь в стране насчитывается 16 регионов, узаконивших этот наркотик, передаёт Associated Press .

По старым правилам хранение одной унции (28 граммов) марихуаны и меньше наказывалось штрафом в $50 (3200 рублей). Если полицейские находили в доме до двух унций вещества, то владелец должен был заплатить $200 (12700 рублей).

Теперь некоторые осуждённые за это преступление смогут добиться пересмотра своего дела.

Ранее News.ru писал, что в ходе операции на Сицилии полицейские изъяли около девяти тонн марихуаны. Стоимость конфискованной партии на чёрном рынке превышает €20 млн.