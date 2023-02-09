Ветеран ВС США объяснил, почему он готов пожать руку Путину Ветеран ВС США Дрейвен: хотел бы пожать руку Путину за его терпение

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Американский военный ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил поддержку президенту России Владимиру Путину. Российский лидер заслуживает этого из-за своего терпения, отметил он в Twitter.

Так Дрейвен ответил на вопрос бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель: «Что бы вы спросили, встретившись с Путиным?»

Я бы пожал ему руку, поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира, и сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине, — подчеркнул писатель.

Ноктис Дрейвен прежде говорил, что американские наемники на Украине выбрали не ту сторону конфликта. Он призвал их отказаться от участия в бессмысленном противостоянии.

Ранее президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения молодым ученым премий в области науки и инноваций за 2022 год заявил, что государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов. По его словам, руководство страны окажет поддержку ученым, ведущим разработки в этой сфере.