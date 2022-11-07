Вероятность объявления импичмента Байдену оценили Аналитик Асафов: объявление импичмента Байдену невозможно

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Президент США Джо Байден

Объявление импичмента президенту США Джо Байдену практически невозможно даже в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс, рассказал Lenta.ru политический аналитик Александр Асафов. Он напомнил, что даже экс-президента Дональда Трампа не удалось таким образом сместить с должности. При этом соотношение сил в американском парламенте в тот момент было для него не таким выгодным, каким оно является для Байдена на данный момент, отметил эксперт.

Реальность такова, что объявление импичмента Байдену крайне маловероятно. Напомню, что при совершенно ином соотношении в конгрессе, Палате представителей подвести самого Трампа к импичменту так и не удалось, а у Байдена, несмотря на очевидные проблемы, дела в этом смысле намного лучше, — пояснил эксперт.

Байден продолжит руководить США до следующих выборов, убежден Асафов. Эксперт напомнил, что на Дональда Трампа попытки завести уголовные дела после окончания его президентского срока не увенчались успехом. Это значит, что и Байдена после его ухода с поста президента США ждет вполне спокойное существование.

Читатели американской газеты New York Post ранее потребовали объявить президенту США Джо Байдену импичмент после его заявления о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики страны от рецессии. Многие комментаторы статьи в газете посчитали, что психическое состояние главы Белого дома не позволяет ему занимать столь ответственный пост.