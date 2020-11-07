Верховный суд США постановил разделить бюллетени в Пенсильвании

https://static.news.ru/photo/a9a13078-209a-11eb-9dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Верховный суд США постановил в штате Пенсильвания изолировать бюллетени, которые были получены после закрытия участков в день выборов. Их посчитают отдельно.

Всем избирательным комиссиям округов приказывается до дальнейших указаний суда... все бюллетени, полученные по почте после 20.00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в безопасном, надёжном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов. Все подобные бюллетени в случае подсчёта должны считаться отдельно, — цитирует постановление суда РИА Новости.

При этом республиканцы требовали от Верховного суда решить, являются ли такие бюллетени законными. Также они настаивали на том, что в Пенсильвании бюллетени, полученные после дня выборов, следует отделить и не считать. Закон штата допускает приём бюллетеней по почте в течение нескольких дней после дня выборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Пенсильвании отрыв в количестве голосов кандидата на пост президента США Джо Байдена от его конкурента Дональда Трампа продолжает увеличиваться. Подсчитаны 96% бюллетеней. Республиканец Трамп набрал 49,3%, в то время как демократ Байден — 49,5%. Разница между ними составляет немногим больше 12 тысяч голосов. Победа в Пенсильвании даёт кандидату 20 голосов выборщиков. Байден станет хозяином Белого дома, если наберёт ещё как минимум шесть.