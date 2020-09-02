Вашингтон ввёл санкции против двух сотрудников МУС

https://static.news.ru/photo/048584b6-ed2a-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Global Look Press

США вводят санкции в отношении двух работников Международного уголовного суда (МУС).

Сообщение об этом появилось на сайте американского Минфина. В частности, речь идёт о прокуроре МУС Фату Бенсуде и руководителе отдела судопроизводства Факисо Мочочоко.

Комментируя введение рестрикций в отношении этих лиц, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Международный уголовный суд является «коррумпированным институтом», передаёт ТАСС.

Президент США Дональд Трамп в начале июня 2020 года издал указ, позволяющий США вводить санкции против членов Международного уголовного суда. Это произошло на фоне расследования военных преступлений американских солдат в Афганистане.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 13 июня министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Международный уголовный суд (МУС) должен иметь возможность работать независимо, не опасаясь санкций.