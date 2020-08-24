Вашингтон не обнаружил «российского следа» в событиях в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7321392e-e60e-11ea-8337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Данных о возможном вмешательстве России в события, происходящие в Белоруссии, у американской стороны нет. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

У американских служб сведений о том, что Россия могла бы осуществить вторжение на территорию Белоруссии, нет, — цитирует его заявление ТАСС.

Политик также отметил, что будущее Белоруссии зависит от её жителей и того выбора, который они сделают. По его словам, самое большее, что могут сделать США для белорусов, это выразить им свою поддержку.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По мнению оппозиции, пост президент должна занять ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая, по данным ЦИК, 10,09% голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, встретилась с Бигэном и обсудила с ним ситуацию в Белоруссии. Она заявила, что готова к разрешению ситуации в республике посредством мирного диалога о передаче власти.