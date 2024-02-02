В Турции раскрыли планы Байдена пригласить Эрдогана в США Hürriyet: Байден хочет пригласить Эрдогана в США после решения о Швеции в НАТО

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден планирует пригласить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с визитом, пишет обозреватель газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви. По его словам, ратификация Стамбулом протокола о членстве Швеции в НАТО смягчила климат в его отношениях с Вашингтоном. В публикации отмечается, что американская сторона нуждается в присутствии Турции на Ближнем Востоке.

В турецко-американских отношениях нет недостатка в кризисах. После того как Турция одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО, климат в турецко-американских отношениях изменился. Настолько, что пока мы говорили о том, будет ли одобрена продажа (Турции) F-16, США вынесли на повестку дня вопрос о нашем возвращении к проекту F-35, — говорится в публикации.

Сельви отметил, что если вопрос о поставках Турции американских истребителей пятого поколения F-35 будет решен, то во взаимоотношениях обоих государств «возникнет новая ситуация», которую Анкара не сможет проигнорировать. По словам обозревателя, Эрдоган пошел на уступки по вопросу о членстве Швеции в НАТО не без причин.

На другой стороне этого вопроса лежит потребность США в Турции на Ближнем Востоке. Байден обсуждает вывод войск из Ирака и Сирии на пути к выборам. В этой ситуации США нуждаются в Турции, — пояснил автор.

По его словам, намерение Байдена пригласить Эрдогана в США может утвердить «оттепель» в их взаимоотношениях. Планирует ли турецкий лидер принять это приглашение, не уточняется.

Эрдоган 25 января официально утвердил членство Швеции в НАТО. Ранее сообщалось, что Анкара пойдет на этот шаг в том случае, если США поставят Анкаре истребители F-16. По словам собеседников издания, примерно таким же образом Турция уже добилась отмены «тайного эмбарго» на поставки оружия, введенного против нее «тремя-четырьмя» странами.