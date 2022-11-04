В США заявили об отсутствии внутренних угроз для власти Ким Чен Ына Reuters: в США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына

Фото: Xinhua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что в США не видят внутренних проблем, которые могут угрожать власти северокорейского лидера Ким Чен Ына. При этом он допустил, что в Вашингтоне их не обязательно должны видеть, сообщает Reuters.

Мы не видим никаких признаков, что существуют какие-то особые проблемы, которые могли бы подорвать позицию Ким Чен Ына. Но с другой стороны, я не уверен, что мы обязательно должны их видеть, — рассказал неназванный чиновник.

Так он ответил на вопрос о внутренней стабильности властей КНДР. Представитель Белого дома также указал на то, что в Вашингтоне готовы напрямую взаимодействовать с Пхеньяном и обсуждать гуманитарную помощь.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса сообщило, что в Вашингтоне располагают информацией о том, что КНДР тайно поставляет России боеприпасы для ведения боевых действий на Украине. Для противодействия этому США могут ввести новые санкции в отношении Пхеньяна.