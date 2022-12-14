В США заявили о смене стратегии по Украине TAC: США подталкивают Киев к территориальным уступкам в вероятных переговорах с Москвой

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

США вразрез с официальной риторикой о том, что Киев должен сам определять свое будущее, постепенно подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на возможных переговорах с Россией, заявил обозреватель The American Conservative Тед Снайдер. Это говорит о смене американской стратегии по Украине, отметил он в публикации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен повторяет американскую мантру: «Ничего об Украине без Украины». Но намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии. Всего было три постепенно нарастающих сдвига, — подчеркнул Снайдер.

Первым он назвал тот факт, что Белый дом перешел к подталкиванию Украины к переговорам. Затем западные чиновники стали предлагать Зеленскому согласиться на компромисс, это второй сдвиг, по мнению Снайдера. Третий он назвал «настоящим сюрпризом» для Зеленского: в Белом доме украинскому президенту объяснили, что заявления о «территориальной целостности» страны «могут быть свободно интерпретированы».

Если это так, значит, США и их союзники по НАТО теперь открыты к возможному прекращению огня, — указал журналист.

По мнению Снайдера, США предложили Москве сделку, по условиям которой Россия якобы «оставит себе Крым и Донбасс в тех территориях, которые контролировала до начала конфликта». Окончательный статус территорий якобы станут обсуждать позднее. При этом в Москве неоднократно заявляли о том, что статус территорий, которые вошли в состав России, пересмотру не подлежит.

Ранее издание Euractiv заявило, что многочисленные переговоры Владимира Зеленского с мировыми лидерами говорят о «дипломатической суматохе» вокруг Киева. Не являются обычным явлением диалоги украинского лидера с политиками мирового масштаба в течении одного дня, отметили в издании, указав, что президент Украины 11 декабря провел переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами Турции и Франции.