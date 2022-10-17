В США заявили о росте популярности идей Путина на Западе WP: у руководства и населения стран Запада растет популярность идей Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Идеи российского президента Владимира Путина все чаще находят отклик у руководства и населения стран Запада. Такое мнение высказывается в статье издания The Washington Post. Эксперты таке отметили, что подобное может быть связано с разочарованием мира в том, что демократические процессы не приводят к появлению харизматичных лидеров.

В конце прошлого месяца он выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы, — говорится в статье.

Профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев предположил, что подобное происходит из-за «разочарования всего мира в том, что демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров».

В одной стране за другой распространяется идея, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются цели. И дело не только в политике: мы видим рост ценности технократов, таких как Илон Маск, как тех, кто решает проблемы и выполняет свою работу, — сказал Гвоздев.

Тридцатого сентября на выступлении, посвященном референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Владимир Путин заявил о том, что мир вступил в период революционных трансформаций, носящих фундаментальный характер. По мнению главы РФ, в настоящее время формируются новые центры развития. Также Путин упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства. Последователей западной политики российский президент назвал политическими мазохистами и «последователями нетрадиционных политических отношений», а также заявил, что для страны неприемлемо понятие «третьего пола».

Ранее американский сенатор — республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox News заявил, что американцы «сыты по горло» правлением президента США Джо Байдена. Политик пояснил, что нынешнего хозяина Белого дома не волнуют ни цены на бензин и еду, ни преступность в Америке. Он добавил, что Байден постоянно винит простой народ в бедах США, по его словам, президент «витает в мире грез».