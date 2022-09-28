В США заявили о провале Вашингтона в «украинской авантюре» Публицист TAC Карпентер заявил о провале США в «украинской авантюре»

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Украинский кризис становится еще одной разрушительной ошибкой американского руководства, пишет в статье для The American Conservative публицист Тед Карпентер. Он замечает, что очень немногие заокеанские «авантюры» США шли по плану. По его словам, о многих провалах Вашингтона СМИ замалчивали. В качестве примера Карпентер привел отсутствие внимания медиа к ситуации в Ливии, Сирии, Йемене и Боснии. Публицист назвал США виновными в трагедии народов этих стран.

Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией, — сообщает Карпентер.

По его мнению, США сознательно создают угрозу безопасности России через втягивание Украины в НАТО. Он также указал на огромный ущерб для Киева в виде разрушенной инфраструктуры. Он выделил три главные ошибки, которые регулярно совершают Соединенные Штаты. Вашингтону необходимо отказаться от попытки переделать другие страны и навязать им чуждые ценности, перестать ввязываться в войны для смещения неугодных режимов и научиться отличать основные национальные интересы от периферийных, как это было на Украине, подчеркнул Карпентер.

Ранее журналист хорватского издания Geopolitika.news Марио Стефанов выразил мнение, что мир близится к Третьей мировой войне. По его словам, нынешний кризис, как болото, в который по очереди погружаются все мировые континенты, носит гибридный характер. Он уверен, что подключение к конфликту НАТО и США практически неизбежно.

Военный эксперт Константин Сивков ранее заявил, что НАТО может более открыто вступить в конфликт на Украине ближе к зиме. Специалист также подчеркнул, что именно массовые поставки оружия и боевой техники со стороны Запада будут расцениваться как полноценное участие в конфликте.