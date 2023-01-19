В США заявили о «пиар-кошмаре» Байдена из-за скандала с документами NBC: Белый дом увяз в «пиар-кошмаре» из-за скандала с секретными документами

Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Белом доме увязли в «пиар-кошмаре» из-за скандала с секретными документами, которые были найдены в доме американского президента Джо Байдена, сообщает телеканал NBC. Журналисты отметили, что администрация американского лидера находится в «режиме контроля ущерба». По их мнению, команде Байдена приходится балансировать между «уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности».

Белый дом в настоящее время увяз в пиар-кошмаре. После недели всё новых сообщений о том, что именно было обнаружено, а также где и когда это было обнаружено, им приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности, — сообщил телеканал.

В издании указали на недовольство Байдена сотрудниками его администрации из-за неудачных попыток показать его в лучшем свете в сравнении с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон ранее предрек конец карьере Байдена в связи с найденными у него секретными документами. По его словам, помощники американского лидера продолжают находить бумаги, которые тот оставил в самых разных местах, и направляют документы в Министерство юстиции США вместо того, чтобы избавиться от обнаруженных улик.