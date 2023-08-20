В США заявили о неспособности F-16 помочь украинским военным в зоне СВО CNBC: истребители F-16 не станут «серебряной пулей» для ВСУ в зоне СВО

Фото: Air Force Staff Sgt. Trevor McBride

Американские истребители F-16 не будут «серебряной пулей» для Украины, так как украинским военным потребуются годы обучения для извлечения максимальных возможностей этих самолетов, сообщает CNBC. Эксперты телеканал подчеркнули, что, несмотря на помощь со стороны Запада, включая поставки танков и артиллерии, украинские вооруженные силы не смогли преодолеть российские оборонительные линии в зоне специальной военной операции.

Украинское контрнаступление, которое началось в июне..., напоролось на российскую стену. Здесь в США мы хотим результатов вчера, но это попросту так не работает, когда вы противостоите такой военной силе, как россияне. Просто отправка Украине F-16 в одночасье тоже не переломит ситуацию. Потребуются месяцы, если не годы тренировок, чтобы достичь максимальной отдачи от этих дорогих истребителей, — отметили эксперты канала.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что украинские военные получат американские истребители F-16 после того, как пилоты окончат курсы обучения по управлению летательными средствами. По его словам, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже оповестил своих европейских коллег о скорой передаче самолетов ВСУ.