В США застрелили 17-летнего игрока в американский футбол

https://static.news.ru/photo/d9c8a730-ea0e-11ea-a36e-fa163e074e61_660.jpg Сенкес Джермэйн Перри Фото: bchstrojans/facebook.com

В США от рук неизвестных погиб 17-летний игрок в американский футбол Сенкес Джермэйн Перри. Молодого спортсмена застрелили, когда он спал у себя дома.

Инцидент произошёл в городе Куитман (штат Джорджия) в ночь на 28 августа. Прибывшие на место полицейские обнаружили несколько гильз возле стены многоквартирного дома, где проживал спортсмен. По предварительной версии в Перри стреляли с улицы. Раненый футболист был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.

Перри выступал за команду средней школы округа Брукс «Тройанс», сообщает WTXL.

Ранее NEWs.ru писал, что в Бразилии был убит полузащитник «Сан-Бенту» Даниэл Фрейтас. По некоторым данным, перед смертью Фрейтаса пытали. Преступники отрезали ему половой орган, также нанесли множественные колото-резаные раны.