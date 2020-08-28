В США застрелили 17-летнего игрока в американский футбол

В США от рук неизвестных погиб 17-летний игрок в американский футбол Сенкес Джермэйн Перри. Молодого спортсмена застрелили, когда он спал у себя дома.
Инцидент произошёл в городе Куитман (штат Джорджия) в ночь на 28 августа. Прибывшие на место полицейские обнаружили несколько гильз возле стены многоквартирного дома, где проживал спортсмен. По предварительной версии в Перри стреляли с улицы. Раненый футболист был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.
Перри выступал за команду средней школы округа Брукс «Тройанс»,
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