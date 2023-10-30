В США предрекли Зеленскому скорую замену Экс-разведчик Риттер: Зеленского скоро заменят

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Запад написал сценарий для президента Украины Владимира Зеленского, когда начался конфликт с Россией, говорит экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. Однако он перестал быть «главной звездой» и теперь его либо ликвидируют, либо заменят, считает бывший морпех.

Нужно помнить, что Зеленский — актер, а не лидер. Когда начался конфликт, для него «написали» определенный сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было, — считает эксперт.

По его мнение, западные страны начинают уставать от Зеленского. Его начинают забывать. Все потому, что он не герой, а трус, говорит Риттер. По его словам, всем надоело наблюдать за этим шоу.

Политическое поражение Зеленскому предрекает и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, экономическую войну тот уже проиграл, загнав страну в долговой тупик. А за этим обстоятельством последует и следующий провал.

Ранее Риттер заявлял, что российские военнослужащие поймали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ловушкупод Донецком. По его словам, позволяет России одерживать стратегическую победу. При этом, отметил он, украинские силы ухудшают свое положение неправильной тактикой.