В США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена

Житель американского штата Канзас был задержан по обвинению в угрозе убийства президента США Джо Байдена, передаёт Daily Beast. Издание отмечает, что задержанный Скотт Мерримен рассказал о том, что приказ отправиться в Вашингтон и «отрубить голову змею в сердце нации» ему дал Бог.

До этого полиция Канзаса уведомила секретную службу о том, что Мерримен в ходе телефонного разговора сообщил, что направляется в Вашингтон с целью «увидеть президента». Он также заявил сотрудникам правоохранительных органов, что направляется в Белый дом, чтобы сказать Байдену, что люди «сыты по горло расколом в стране и что ему следует обратиться к Богу». Кроме того, Мерримен сделал ряд публикаций в своём аккаунте в Facebook, использовав «более угрожающую лексику».

После этого сотрудники секретной службы провели задержание Мерримена на парковке ресторана, когда он ехал из Канзаса в Мэриленд. У него был изъят заряженный магазин и оптическая труба для наблюдения за мишенями. По сведениям газеты New York Post, в пятницу, 28 января, против него возбудили уголовное дело.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин рассказал о покушении на президента страны Александра Вучича, которое якобы готовится организованной преступной группировкой. Он добавил, что оперативная информация поступила из одной европейской страны. Министр назвал главой ОПГ криминального авторитета Радое Звицера, главу Кавачского криминального клана.