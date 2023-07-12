В США задали НАТО неудобный вопрос о России Экс-разведчик США Риттер: НАТО следует пересмотреть концепцию о своей оборонительной цели

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Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что НАТО следует пересмотреть заявления о том, что Альянс носит исключительно оборонительный характер. У него в Twitter возник вопрос: если это так, почему Москва беспокоится о границах с Финляндией?

НАТО и США нужно поработать над своими заявлениями. Первое: НАТО — оборонительный альянс. Второе — присоединение Финляндии к НАТО вынуждает Россию защищать более обширную границу. Зачем России беспокоиться о защите границ от альянса, который исключительно оборонительный по природе? — задался вопросом Риттер.

Россия многократно заявляла, что НАТО нацелена на конфронтацию. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, а в МИД уверяли в готовности вести диалог с НАТО, но только на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.

Финляндия в мае 2022 года на фоне событий на Украине подала заявку на вступление в Альянс. Ее ратифицировали все члены НАТО в ночь на 31 марта.

Ранее сообщалось, что вступление Швеции в НАТО знаменует начало нового этапа соперничества Альянса с Россией в Арктическом регионе.Такое предположение сделал в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова и член Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев. Он не исключил, что в ответ Москва начнет усиленно укреплять военные рубежи в регионе.