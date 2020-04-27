В США за сутки умерли 1126 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9eb3d478-887d-11ea-b7fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Соединённых Штатах за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались более 1,1 тысячи пациентов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, был выявлен 27 631 новый случай заражения COVID-19, умерли 1126 человек. За весь период зафиксировано 965 933 случаев заболевания, 54 877 человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что критическая фаза распространения коронавируса в мире начнётся в середине мая.

На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки), 3524 выздоровели, 435 умерли.