В США высказались об отношениях с Россией Экс-разведчик Риттер назвал восстановление отношений с РФ приоритетом США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в Twitter (X) назвал нормализацию отношений с Россией главным приоритетом для Вашингтона. По его словам, Украина не находится в сфере интересов США, у нее нулевое стратегическое значение как для Вашингтона, так и для НАТО.

Восстановление отношений с Россией должно стать нашим главным приоритетом, — заявил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что западные союзники Киева начали осознавать неспособность Украины победить в конфликте с Россией. По его словам, стране придется пойти на переговоры с Москвой и признать потерю части территорий. Именно такую позицию начинают озвучивать партнеры Украины, отметил бывший разведчик.

Риттер также подчеркнул, что российские войска будут вынуждены занять Одессу ради защиты Крыма. По его словам, кроме этого города Украина может потерять еще пять областей и выход к Черному морю. Он возложил вину за такой сценарий на украинцев, поскольку те отказались от переговоров с Москвой.

Риттер не раз отмечал, что Западу необходимо внимательно слушать российского лидера Владимира Путина. По словам военного, это нужно для того, чтобы понимать позицию Москвы. Он напомнил, что Путин говорил об отсутствии планов по нападению на страны НАТО, а также выражал надежду на то, что отношения с европейскими государствами наладятся.