В США выдра напала на сплавлявшихся по реке людей В американском штате Монтана выдра напала на сплавлявшихся по реке трех женщин

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

В американском штате Монтана выдра напала на трех женщин, которые сплавлялись по реке Джефферсон, сообщает телеканал NBC Montana со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы. По его информации, две женщины получили легкие ранения, третью доставили в больницу с серьезными укусами.

Нападение по меньшей мере одной выдры в реке Джефферсон <...> привело к ранению трёх женщин, одну из которых пришлось срочно доставить по воздуху в больницу, — говорится в сообщении телеканала.

Канал отмечает, что после нападения хищника женщины выбрались из воды и позвонили в службу 911. Младший шериф округа Джефферсон Джеймс Эверетт заявил, что у женщины с серьезными ранениями сильно искусаны лицо и руки, две другие с небольшими травмами получили помощь сотрудников службы спасения на месте. Он добавил, что инцидент произошел в отдаленном месте, поэтому спасательным службам пришлось отправиться на место ЧП на реактивном катере и мотовездеходе.

Ранее стая разъяренных выдр покусала в Сингапуре женщину. Пострадавшая была госпитализирована. По словам очевидцев, женщина совершала пробежку в одном из городских парков. Во время занятия спортом она случайно наступила на щенка выдры, и после этого стая животных погналась за ней. Выдры догнали бегунью и кусали ее за пятки не менее двух минут. Та пыталась убежать и звала на помощь, однако находящиеся рядом люди побоялись стать жертвами нападения животных.