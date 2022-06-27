США ввели визовые ограничения против более чем 600 россиян Госдеп США ввел визовые ограничения против 635 россиян

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На сайте Минфина США сообщили о том, что Госдеп ввел визовые ограничения против 635 россиян. По мнению представителей Белого дома, эти граждане РФ причастны «к подавлению инакомыслия» (несогласие с точкой зрения властей) и посягательствам на территориальную целостность Украины. В Вашингтоне уточнили, что рестрикции в том числе коснулись депутатов Госдумы, однако число российских парламентариев не стали называть.

Госдеп вводит визовые ограничения в отношении трех должностных лиц РФ за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии, — сказано в сообщении.

Госдеп также наложил санкции против председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, первого заместителя председателя Центробанка Ксении Юдаевой и компаний, связанных с основателем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым. Уточняется, что эти лица пытались обойти санкционные ограничения, введенные против них ранее.

Минторг США опубликовал 2 июня чёрный список из 71 юрлица России и Белоруссии. В него, в частности, входят авиастроительные и судостроительные предприятия. Документ имеется в федеральном реестре. В нём значатся такие предприятия, как Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина и Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева. Также туда вошли некоторые структуры РАН.