В США усомнились в достижении целей ВСУ в конфликте с Россией Начальник Генштаба США Милли усомнился в достижении ВСУ целей и возвращении территорий

Фото: Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Марк Милли

В ближайшее время Украина не сможет добиться своей военной цели по вытеснению войск РФ и возврату всех утраченных территорий. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в онлайн-интервью изданию Defense One.

Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года, — отметил генерал.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский многократно утверждал, что основная задача для Вооруженных сил Украины — вытеснить все российские войска с территорий, которые Киев считает своими.

Это серьезная военная задача. Очень-очень сложная военная задача. Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача, — подчеркнул он.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование стягивает западную бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Он уверил, что ВСУ могут попытаться организовать наступление.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также высказал предположение, что украинские войска могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям, часть ударов будет нацелена на отвлечение российской армии. Он также добавил, что действия ВСУ будут полностью зависеть от команд из Вашингтона, которым подчиняется Киев.