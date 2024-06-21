Американская прививка от ВИЧ показала 100%-ю эффективность Gilead Sciences: экспериментальный препарат от ВИЧ показал 100%-ю эффективность

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Противовирусный препарат компании Gilead Sciences показал 100%-ю эффективность при терапии у ВИЧ-инфицированных женщин, сообщила пресс-служба предприятия. Прививку делают раз в полгода, она оказалась эффективнее уже существующих таблеток.

В третьей фазе исследования приняли участие 2134 женщины. Ни у одной из них не ухудшились показатели по вирусной нагрузке, испытуемые переносили инъекции без опасных последствий. Окончательные результаты исследования компания сможет представить к концу 2025 года.

При отсутствии инфекций и 100%-й эффективности [терапии] прием ленакапавира два раза в год продемонстрировал свой потенциал в качестве важного нового инструмента для предотвращения ВИЧ-инфекции, — сказал главный медицинский директор Gilead Sciences Мердад Парси.

Ранее ученые из Нидерландов сумели извлечь часть ДНК вируса иммунодефицита человека из генома, повысив тем самым надежды на излечение ВИЧ-инфицированных. Авторы исследования использовали так называемые молекулярные ножницы и сфокусировались на участках генома вируса, которые остаются неизменными у всех известных штаммов ВИЧ. В итоге им удалось добиться излечения ВИЧ-инфицированных клеток.