В Госдепе США сообщили о работе по нейтрализации ЧВК «Вагнер» Госдеп: США обеспокоены активностью ЧВК «Вагнер» и ведут работу по ее нейтрализации

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Деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США. В этой связи Вашингтон проводит работу по нейтрализации ее деятельности. Об этом во время визита в Сербию рассказал советник Госдепартамента Дерек Шолле, его слова приводит агентство Tanjug.

Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность, — сказал Шолле.

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники в администрации Белого дома сообщило, что власти США проявляют обеспокоенность из-за расширения операций группы «Вагнер» в странах Европы и Африки, в связи с чем планируются новые действия против данной группы. По имеющимся сведениям, Вашингтон рассматривает действия ЧВК как фактор риска для роста экстремизма в таких странах, как, например, Мали.

В свою очередь зампостпреда США при ООН Ричард Миллс обвинил ЧВК «Вагнер» во вмешательстве во внутренние дела стран Африки, сообщает газета Die Zeit. По его словам, из-за деятельности компании в регионе Сахеля «растет опасность экстремизма».