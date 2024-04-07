В США разгорелся скандал из-за грубого заявления Клинтон о выборах Клинтон в грубой форме предложила гражданам США смириться с Байденом и Трампом

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Американским избирателям нужно смириться с тем, что в предстоящей президентской гонке им предстоит выбор лишь из двух кандидатов — действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Это высказывание вызвало негативную реакцию в прессе, передает РИА Новости.

Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов, — потребовала Клинтон.

Представители СМИ осудили грубое обращение бывшего госсекретаря и сочли его опасным для рейтинга Байдена. Канал MSNBC уличил политика в недостатке эмпатии, а издание The Hill отметило, что слова Клинтон отразятся на позициях действующего американского лидера.

Ранее Клинтон заявила, что американцы, которые поддержат Дональда Трампа на предстоящих выборах президента, также голосуют за «команду Путина». Таким образом она прокомментировала заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Трамп пообещал не финансировать Украину.

После встречи 8 марта с Дональдом Трампом Орбан сообщил, что американский политик в случае переизбрания не собирается спонсировать Киев. По его словам, он не захочет «финансировать безопасность» жителей Европы. Он считает, что в случае прекращения финансирования Вашингтоном в Европе не смогут поддерживать Вооруженные силы Украины, после чего конфликт закончится.