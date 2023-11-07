В США рассказали об опасениях Байдена после передачи Украине ATACMS NYT: Байден боится, что ракеты ATACMS не помогут Украине

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден выражает беспокойство по поводу проблем ВСУ на фронте и боится, что ракеты ATACMS не изменят ситуацию в лучшую сторону, сообщает The New York Times. По данным издания, опасения американского лидера связаны с тем, что Россия размещает свою авиацию вне пределов досягаемости этих ракет.

Он (Джо Байден. — NEWS.ru) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия, — говорится в публикации.

Республиканцы в Конгрессе США потребовали от президента-демократа Джо Байдена поставить Украине больше ракет дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS). По их мнению, если после предыдущей такой поставки Россия не предприняла ответных действий, то необходимо это повторить.

В конце октября в Минобороны РФ рассказали, что огнем зенитного ракетного комплекса С-400 были сбиты две ракеты ATACMS Вооруженных сил Украины. По словам бывшего замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, перехватить данные боеприпасы могли и другие средства российской противовоздушной обороны. Генерал отметил, что скорость полета ракет ATACMS не превышает 1400 м/с и поэтому они являются уязвимыми для всех российских ЗРК.