В США рассказали о тайной передаче ВСУ самой мощной бронемашины Forbes: США тайно передали ВСУ мощные бронемашины для прорыва обороны ВС РФ

Фото: Spc. Tyler Kingsbury/Public Domain/wikipedia

Assault Breacher

США тайно передали Украине несколько самый мощных своих бронемашин Assault Breachers для прорыва обороны российской армии, сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье, опубликованной Forbes. Он отметил, что в официальных списках военной помощи Вашингтона Киеву эта техника не значится, но ее можно заметить на фото, опубликованных на сайте президента Украины.

Не объявляя об этом конкретно, США отправили на Украину по меньшей мере одну, а возможно, и шесть бронемашин. <...> Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических объявлениях о военной помощи Украине отнес эти машины к расплывчатой категории «оборудования для разминирования», — говорится в статье.

Автор указал, что бронемашина Assault Breachers разработана на основе танка Abrams, весит 55 тонн и является одной из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва. По его словам, две единицы такой техники равны по эффективности шести бульдозерам. Бронемашины оборудованы пусковыми установками для подрыва на расстоянии мин противника.

Ранее Экс отметил, что за последние недели ВСУ потеряли больше дюжины «ценных и редких» танков Leopard. В общей сложности украинская армия лишилась четверти имеющихся лучших танков немецкого производства. По его словам, виной всему растущее мастерство российских военнослужащих в уничтожении техники с помощью дронов.