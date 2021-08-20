В США рассказали о новых ракетах, которые «создадут проблемы» России

США приступили к разработке новой гиперзвуковой ракеты «Тёмный орёл». Она должна выступить конкурентом российским и китайским разработкам в области гиперзвукового оружия. Об этом на конференции по космической и противоракетной обороне рассказал заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер. Его слова приводит издание The National Interest.

По словам Страйдера, к разработке новой ракеты Штаты подтолкнули успехи военно-промышленных комплексов России и Китая. Новая ракета «Тёмный орёл» принадлежит к классу гиперзвукового оружия большой дальности. Предположительно, она поступит на вооружение армии США в 2023 году.

Все наши ракеты — это боеголовки размером в 34 дюйма, — сообщил специалист.

По мнению Страйдера, «Тёмный орёл» создаст «новые проблемы» для американских противников. Какие именно это могут быть проблемы, он не уточнил, отметив лишь, что одной батареи будет достаточно, чтобы полностью уничтожить врага.

Ранее аналитики из США рассказали о новых российских гиперзвуковых ракетах.