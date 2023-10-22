В США рассказали, как война на Ближнем Востоке может навредить Украине NYT: США поставят Израилю обещанные Украине артиллерийские снаряды

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В поставке боеприпасов США могут отдать предпочтение Израилю вместо Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона. В то же время президент страны Джо Байден обещал направить военную помощь обеим странам в равной степени. По данным издания, представители Конгресса США считают, что по большей части Украина и Израиль ведут разные виды войн и имеют разные возможности и потребности.

Между тем, что мы собираемся дать Израилю, и тем, что мы даем Украине, будет очень мало совпадений, — сказал бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл.

Ранее Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Общая сумма составляет около $106 млрд, из которых Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд.

Как указывается в документе, администрация США, в частности, просит Конгресс выделить $61,3 млрд с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы». Кроме того, на поддержку Украины предлагается выделить еще $798 млн по линии ВВС США, $7,5 млрд — по линии Космических сил США.

До этого президент Соединенных Штатов заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев.