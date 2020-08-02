В США раскрыли тайну сотен посылок с неизвестным содержимым из Китая

https://static.news.ru/photo/d43addea-d4e4-11ea-84d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство сельского хозяйства США выяснило, семена каких культур находились в посылках, которые получили сотни человек из Соединённых Штатов, Канады, Великобритании и Новой Зеландии.

Эксперты американского ведомства провели подробный анализ содержимого посылок и пришли к выводу, что семена не опасны для жизни. В пакетиках находились семена мяты, розы, розмарина, капусты, лаванды, горчицы, вьюнка, передаёт The Business Insider.

Ранее посылки с неизвестными семенами и маркировкой «ювелирные украшения» получили несколько жителей трёх американских штатов: Юты, Вирджинии и Кентукки. Надписи о том, что в посылке содержатся ювелирные украшения, были сделаны на китайском языке. В американском Минсельхозе заявили о нескольких случаях получения незаказанных посылок, содержащих семена, вероятнее всего, из КНР.

Сначала в Минсельхозе США не смогли опознать семена, но предположили, что это вредные культуры. Получателей призвали не сажать их, а в случае получения сообщать в управление по растениеводству. Предупреждения выдали в 31 штате.

Полицейские занялись собственным расследованием и выяснили, что семена связаны с онлайн-мошенничеством под названием «чистка щёткой». Это приём поставщиков, который используется для повышения рейтинга продукта. Производители отправляют недорогой товар случайному получателю, а затем пишут положительные отзывы от его имени, писал NEWS.ru.