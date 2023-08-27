В США раскрыли связь Украины и Запада при атаках дронов на Россию Economist: ВСУ при атаках дронов на РФ получают данные от партнеров на Западе

Фото: МО Украины

Операторы атакующих российскую территорию украинских беспилотников получают данные о радарах и ПВО от партнеров на Западе, сообщает Economist со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники издания рассказали, какой алгоритм действий совершается в ходе атак ВСУ на объекты в РФ.

Операторы собирают разведданные (часто от западных партнёров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО, — говорится в материале.

Также источник, близкий к разработчикам модели украинского беспилотного аппарата, указал, что лишь 35-40% дронов долетают до зоны расположения целей.

Еще один собеседник Economist, «близкий к главнокомандующему Украины», заявил, что российские войска к настоящему времени лишили ВСУ «первоначального преимущества в тактических дронах», которое украинские военные изначально имели на передовой. По имеющимся данным, такое преимущество изначально составляло три к одному, теперь же стороны достигли паритета, уточняет издание.

Ранее издание The Drive сообщило, что украинские военные начали разбирать поставленные США кассетные боеприпасы, чтобы использовать суббоеприпасы в них в качестве снарядов для беспилотников. По данным СМИ, недавно в соцсетях распространилось видео, на котором бойцы ВСУ разрезают кассетную бомбу, чтобы приспособить размещенные в ней снаряды меньшего калибра для сброса с небольших дронов.

В свою очередь The New York Times опубликовало статью, в которой объяснило, зачем украинская армия на самом деле пытается атаковать беспилотниками территорию России. По мнению авторов материала, таким образом Киев старается поднять дух деморализованных украинцев.