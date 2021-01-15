В США раскрыли подробности о нанесении ВВС «глубокого удара» по РФ и Китаю

Стали известны подробности плана о нанесении Военно-воздушными силами (ВВС) США «глубокого удара по вражеской цели», который, как писал ряд СМИ, может иметь отношение к России или Китаю. Соответствующие учения уже проходили в прошлом году и планируются в ближайшем будущем.
Издание The Drive
Система EPAWSS всё ещё находится в стадии развития, но она достаточно эффективна. Экипажи, которые летали на F-15E с её использованием, были действительно впечатлены тем, как она работает. Они использовали некоторые из функций для геолокации и смоделировали с её помощью несколько электронных атак. Это отличный пример тестирования разработки новых тактик для создания высокой угрозы в Интернете, — заявил майор Теодор Эллис, служащий в 53-м крыле ВВС США.
Издание подчёркивает, что учения имеют ключевое значение для удержания лидирующих позиций США в воздухе — особенно когда речь идёт о соперничестве с такой державой, как Китай. Стоит заметить, что противодействие России прямым текстом не упоминается в статье, однако ранее ряд американских СМИ со ссылкой на представителей американских ВВС не раз писал и об этой задаче учений.
Как писал NEWS.ru, в декабре три десятка американских истребителей в сопровождении двух самолётов-заправщиков с базы Эилсон провели учения в небе над Аляской. Об этом сообщается на сайте авиабазы.
В манёврах были задействованы 18 F-35A Lightning II и 12 F-16 Fighting Falcon. Эскадрилья