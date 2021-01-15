В США раскрыли подробности о нанесении ВВС «глубокого удара» по РФ и Китаю

https://static.news.ru/photo/6537a7da-57e7-11eb-9b77-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Стали известны подробности плана о нанесении Военно-воздушными силами (ВВС) США «глубокого удара по вражеской цели», который, как писал ряд СМИ, может иметь отношение к России или Китаю. Соответствующие учения уже проходили в прошлом году и планируются в ближайшем будущем.

Издание The Drive сообщает , что в августе 2020 года на авиабазе Энглин в штате Флорида ВВС задействовали истребитель пятого поколения F-35 Lightning II и секретный малозаметный дрон RQ-170 Sentinel. А в ноябре ВВС занимались отработкой уничтожения вражеских объектов ПВО с использованием истребителя F-15E Strike Eagle, который оснащён системой Eagle Passive/Active Warning and Survivability System (EPAWSS), а также самолёта EC-130H.

Система EPAWSS всё ещё находится в стадии развития, но она достаточно эффективна. Экипажи, которые летали на F-15E с её использованием, были действительно впечатлены тем, как она работает. Они использовали некоторые из функций для геолокации и смоделировали с её помощью несколько электронных атак. Это отличный пример тестирования разработки новых тактик для создания высокой угрозы в Интернете, — заявил майор Теодор Эллис, служащий в 53-м крыле ВВС США.

Издание подчёркивает, что учения имеют ключевое значение для удержания лидирующих позиций США в воздухе — особенно когда речь идёт о соперничестве с такой державой, как Китай. Стоит заметить, что противодействие России прямым текстом не упоминается в статье, однако ранее ряд американских СМИ со ссылкой на представителей американских ВВС не раз писал и об этой задаче учений.

Как писал NEWS.ru, в декабре три десятка американских истребителей в сопровождении двух самолётов-заправщиков с базы Эилсон провели учения в небе над Аляской. Об этом сообщается на сайте авиабазы.

В манёврах были задействованы 18 F-35A Lightning II и 12 F-16 Fighting Falcon. Эскадрилья выполнила упражнение под названием «слоновья прогулка», когда самолёты двигаются тесным строем, необходимым для совершения боевых вылетов.