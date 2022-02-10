В США прокомментировали фразу Путина про Украину «...терпи, моя красавица»

Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press

К президенту США Джо Байдену с призывом рассмотреть вопрос снижения зависимость страны от ядерного оружия, а также проверить целесообразность создания и принятия на вооружение новых ядерных систем обратилась группа американских конгрессменов. Об этом говорится в письме, которое они направили американскому лидеру, сообщил RT.

Для вас это наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без...