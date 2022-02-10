В США прокомментировали фразу Путина про Украину «...терпи, моя красавица»
Джен Псаки назвала фразу Путина про красавицу в отношении Украины шуткой об изнасиловании
Никита Чайка
Никита Чайка
15:42, 10 февраля 2022
Джен ПсакиФото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала фразу президента России Владимира Путина в отношении Украины «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», которую лидер РФ упомянул в своей речи касательно необходимости выполнения Украиной Минских соглашений. Псаки охарактеризовала эту фразу как «шутка об изнасиловании», сообщается на сайте Белого дома. Она заявила, что США никогда не сдерживали своей реакции относительно «воинственных и неправдивых заявлений из уст президента Путина».
Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника, — заявила Псаки.
По её словам, фраза Путина не вызвала восхищения в США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина, который, говоря о Минских соглашениях, использовал поговорку «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». По мнению главы Украины, это «небольшой перебор». Он сказал: «Тут, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России, Украина действительно красавица. По поводу «моя», мне кажется, это уже перебор. Небольшой».