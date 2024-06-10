В США признали причастность к крушениям российских Ил-76 и Су-34 Полковник Клементе: ВСУ сбили российские Ил-76 и Су-34 при помощи ЗРК Patriot

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ЗРК Patriot

Помощник начальника штаба 10-й армии ВС США Розанна Клементе заявила, что российские самолеты А-50У, Ил-76, Су-34 и Су-35, сбитые в воздушном пространстве над РФ, были поражены переданным ВСУ американским зенитным ракетным комплексом Patriot. Выступая на конференции Fires Symposium 2024, полковник отметила, что расчеты Patriot проходили подготовку иностранными инструкторами на территории Германии.

Клементе уточнила, что украинских бойцов готовили для дальнейшего включения западных систем в противовоздушную оборону Киева, однако после обучения командование ВСУ решило отправить их в Харьковскую область.

Мы понимаем, что дали им (ВСУ. — NEWS.ru) батальон IRIS-T или батальон Patriot и какие возможности они предоставляют. Взгляните на то, как они их используют. <...> Ими была организована воздушная засада, и они смогли сделать это с нашими мобильными системами [Patriot]. Ее возможности позволили экипажу поразить российский самолет А-50У, который был сбит в январе. Во время одной из таких засад у российской границы также были сбиты несколько российских истребителей Су-27, — сказала полковник.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что самолет ВСУ впервые совершил удар по цели на территории России. По данным канала, был атакован командный пункт ВС РФ в Белгородской области. Минобороны России данную информацию не комментировало.