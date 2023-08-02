В США предупредили Украину о последствиях хамских нападок на Запад Washington Examiner: хамство Украины заставит Запад отказаться от дальнейшей поддержки

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинские власти ведут себя крайне неподобающе по отношению к западным правительствам, сообщает издание The Washington Examiner. Как уточнили журналисты, пока США и их союзники снабжают Киев вооружением, тот продолжает свои хамские нападки. Если ситуация не изменится, Украина рискует остаться без поддержки.

Украина продолжает хамить в сторону Запада, несмотря на продолжающуюся иностранную помощь, — сказано в публикации.

По мнению авторов, дерзкие провокации киевских политиков рассчитаны на то, чтобы добиться поставок самого современного и эффективного вооружения. С другой стороны, есть риск получить обратный эффект. Если странам НАТО надоест выслушивать критику в свой адрес, они просто «прикрутят финансовый кран».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Североатлантический альянс. Причиной возмущений стала неопределенность в вопросе вступления страны в организацию. Такое поведение Зеленский назвал «беспрецедентным и абсурдным» проявлением слабости. По его словам, в нынешней обстановке фактор членства в Альянсе полезен только для переговоров с Россией.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявлял, что западные правительства до сих пор не сформулировали условия для предоставления Киеву членства, хотя постоянно говорят о важности их выполнения.