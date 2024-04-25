В США предупредили о риске для доллара из-за конфискации активов России Bloomberg: существует риск дедолларизации из-за конфискации активов России

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Изъятие замороженных российских активов может нанести ущерб репутации американской валюте и подорвать доверие инвесторов, говорится в материале Bloomberg. Также агентство считает, что такое решение может привести к дедолларизации мировой экономики.

Усиленное превращение США своей национальной валюты в оружие для захвата долларовых резервов однозначно заставит их соперников задуматься о дедолларизации, — заявил агентству экс-сотрудник Международного валютного фонда Эсвар Прасад.

По словам собеседника, процесс отказа от повсеместного использования доллара будет иметь «ограниченные масштабы». Прасад объяснил это тем, что на данный момент отсутствует альтернативная резервная валюта.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что планы США конфисковать активы РФ в конечном итоге нанесут большой удар по самому Вашингтону и международному праву в целом. По словам парламентария, действия американских властей сыграют на руку России. Толмачев считает, что Москва должна продолжать отвязывать от доллара международную торговлю в целом и торговлю нефтью в частности, независимо от чьих-либо решений.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на незаконную инициативу Штатов. Этот вопрос, по его словам, будет рассматриваться в рамках судебных разбирательств.