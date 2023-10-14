В США предупредили мир о наступлении самого опасного времени JPMorgan: мир ждут большие проблемы на энергетических и продовольственных рынках

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Украинский конфликт, а также противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС могут привести к длительным и серьезным проблемам на энергетических и продовольственных рынках, написал генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон в отчете за третий квартал. По словам главы банка, кризис затронет мировую торговлю и международные отношения.

Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим компанию к широкому спектру последствий, — считает Даймон.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что нефтяные рынки очень чутко реагируют на события, подобные происходящему на Ближнем Востоке. По его словам, координацию в этом вопросе с партнерами сейчас сложно переоценить.

Похожее мнение выразил и вице-премьер России Александр Новак. Он полагает, что палестино-израильский конфликт может повлиять на ситуацию на энергетическом рынке либо в позитивную, либо в негативную сторону. Например, независимый эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов предположил, что если конфликт между Палестиной и Израилем перейдет в более острую фазу, то, вероятно, будут обвинять Иран. А любая атака на Тегеран приведет к скачку цен далеко за $100 за баррель, подчеркнул он.