В США предрекли уничтожение американских F-16 из-за решения Киева Правозащитник Барака: базы ЕС с истребителями F-16 станут законной целью для РФ

Фото: IMAGO/Cody Froggatt/News Images/Global Look Press

F-16

Истребители F-16, переданные Украине, при размещении на базах в странах Евросоюза станут законными целями для российских военных, написал в соцсети X американский политик Аджаму Барака. По его словам, руководство США и членов ЕС «желает всем нам смерти».

Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими Россию, эти базы станут законными целями, — отметил правозащитник.

При этом атаки ВС РФ приведут в действие статью 5 устава НАТО, напомнил Барака. В таком случае члены Альянса воспримут удары как нападение на Блок, констатировал он.

Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов объявил, что часть американских истребителей F-16, переданных Украине союзниками, придется разместить за границей. Это необходимо, чтобы техника не стала «мишенями» для армии России, уточнил военный. Такой способ поможет ВСУ всегда иметь в доступе определенное количество самолетов, соответствующее числу пилотов, резюмировал он.

Кроме того, уральская компания «Форэс» объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16. Предприятие также будет выплачивать премии военным, которые подбивают танки, поставленные Украине странами Запада.