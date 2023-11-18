В США предрекли Украине потерю Одессы Экс-разведчик США Риттер: действия ВСУ в Черном море гарантируют потерю Одессы

Фото: Cindy Miller Hopkins/Danita Delimont/Global Look Press

Одесса, Украина

Действия ВСУ в Черном море ведут к гарантированной потере Одессы, заявил в Twitter (Х) экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что благодаря флоту морских дронов Украина «перехватила инициативу» в Черном море.

Это практически гарантирует, что Одесса снова станет частью России. Отличная работа, Украина, — написал Риттер.

Он добавил, что украинцы поддержали «сумасшедшего» и в результате потеряли страну. Риттер также напомнил о том, что в апреле 2022 года Россия предлагала Украине сесть за стол переговоров. По его словам, условия Москвы теперь для Киева должны выглядеть более привлекательно.

Мирное соглашение от 1 апреля 2022 года в ретроспективе выглядит довольно хорошо, не так ли? — отметил Риттер.

На прошлой неделе экс-разведчик заявил, что Киев может утратить контроль не только над Одессой, но и Николаевом, Днепропетровском и Харьковом, если не прекратит боевые действия. По его мнению, продолжение противостояния грозит украинской стороне потерей 20% территории. Он подчеркнул, что украинская армия фактически потерпела стратегическое поражение и уже не сможет перехватить инициативу.