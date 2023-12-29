В США предложили забросать Иран ракетами Сенатор Грэм предложил США нанести удар по объектам в Иране

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

США должны нанести удар по ряду объектов в Иране из-за предположительной поддержки Тегераном йеменских мятежников-хуситов, сообщил Fox News сенатор Конгресса США Линдси Грэм. По его словам, для начала «стереть с лица Земли» следует штаб-квартиру Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я уже на протяжении шести месяцев говорю <...> нанести удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, есть штаб-квартира Корпуса стражей Исламской революции, которую можно увидеть из космоса. Сотрите это с лица земли, — заявил сенатор.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не будет принимать участия в военной операции по защите акватории Красного моря от йеменских хуситов, которую начали западные страны. В числе участников операции значатся США, Бахрейн, Великобритания, Канада, Испания, Франция и Сейшелы.