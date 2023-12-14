В США предложили меру по борьбе с нелегальной миграцией WP: в США предложили не пускать мигрантов обратно в особенно загруженные дни

Фото: David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственная граница между США и Мексикой

Белый дом предложил разворачивать нелегальных мигрантов на границе в особенно загруженные дни, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. При этом их будут высылать обратно без проверки оснований на предоставление убежища.

После недель затянувшихся переговоров Белый дом выступил с предложением разрешить пограничным службам высылать мигрантов без проверки оснований на предоставление убежища в те дни, когда случаев пересечений границы особенно много, — говорится в сообщении.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США грозит «неминуемое вторжение» мигрантов после отмены законодательного ограничения, принятого в период пандемии коронавируса. Она призвала отправить военных к южной границе страны, чтобы предотвратить приток нелегалов.

Норма «раздела 42», о которой идет речь, была введена в период президентства Дональда Трампа. Она предусматривает возможность высылки из США мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. По решению администрации действующего американского президента Джо Байдена, она будет отменена 11 мая.

Политолог Егор Лидовской объяснил, что мексиканцев вынуждает бежать из страны низкий уровень жизни на родине. В США они могут зарабатывать больше, поэтому многие люди из Мексики каждый год пытаются проникнуть через границу на территорию Соединенных Штатов, часто незаконно. Такие переселенцы могут устроиться в США на низкооплачиваемую работу, но все равно будут зарабатывать в несколько раз больше, чем в Мексике.